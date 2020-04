Bibliotheken van Oostkamp en Ruddervoorde starten met gratis afhaaldienst Siebe De Voogt

01 april 2020

09u11 1 Oostkamp Inwoners van Oostkamp kunnen sinds vandaag 1 april opnieuw terecht in de bibliotheken van Oostkamp en Ruddervoorde. Beide blijven dan wel gesloten, maar gaan van start met een gratis afhaaldienst.

Heel wat mensen zijn tijdens de coronalockdown op zoek naar verstrooiing en een goed boek of dvd kan daar bij helpen. De gemeente besliste daarom een gratis afhaaldienst voor bibliotheekmateriaal op te starten in de afdelingen van Oostkamp en Ruddervoorde. Het nieuwe initiatief betekent niet dat de bibliotheken zelf opnieuw open gaan. Voorlopig blijven die nog minstens gesloten tot en met 19 april.

Procedure

Hoe gaat het afhalen in z'n werk? Check via de online catalogus of het materiaal dat je wil aanvragen aanwezig is. Is het niet beschikbaar, dan kan je het reserveren via Mijn Bibliotheek. Je krijgt dan een e-mail wanneer het materiaal weer beschikbaar is. Bestel het materiaal minstens 1 dag op voorhand via het online formulier of telefonisch op het nummer 050/81.99.30. Dat laatste kan van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 uur en 16 en 20 uur. Per bibliotheekkaart mogen maximaal 8 stuks gereserveerd worden. Per gezin zijn dat 16 stuks.

Via mail of per telefoon krijg je bevestiging van het tijdstip waarop je je pakket mag gaan afhalen. De pakketjes zullen klaarliggen op een tafel in de hoofdingang van de bibliotheek in een zak met naam. Bij het afhalen is slechts 1 persoon toegelaten. Ook hier gelden de regels van de social distancing. De medewerkers van de bibliotheek treffen alle vereiste hygiënische maatregelen bij het klaarmaken van de bestelling en voorzien vaste afhaalmomenten: van maandag tot vrijdag van 10 tot 12 uur en van 16 tot 20 uur. In Riderfort is afhalen enkel mogelijk op maandag, woensdag en vrijdag en dat van 14 tot 16 uur. Materiaal weer inleveren kan 24 op 24 in de inleverbox.