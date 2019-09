Bibliotheek start gratis leesnamiddagen op vier verschillende locaties Siebe De Voogt

04 september 2019

14u50 6 Oostkamp De bibliotheek van Oostkamp start deze maand met leesnamiddagen op vier verschillende locaties in de gemeente. Deelname is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig.

Voor het project ‘Samen lezen’ lezen de leesbegeleiders een sterk of spannend kortverhaal voor, waarna het stuk besproken wordt bij een kopje koffie of thee. De namiddagen worden uiteindelijk afgesloten met een prachtig gedicht of passend liedje. Iedereen die geboeid is door literatuur kan gratis deelnemen aan de leesnamiddagen. Vooraf inschrijven is niet nodig. De leesnamiddagen vinden plaats op volgende locaties: elke tweede dinsdag van de maand om 14.30 uur in De Stip van het WZC Sint-Jozef, elke vierde donderdag om 14 uur in het Bibliotheek-infopunt, elke vierde donderdag om 14.30 uur in De Leuning van het WZC Ter Luchte en elke vierde maandag van de maand om 14.30 uur in Tope. Het initiatief gaat uit van De Leesgroep van Oostkamp.