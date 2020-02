Bewoners Kortrijksestraat geëvacueerd door gaslek bij werken aan tankstation Siebe De Voogt

18 februari 2020

08u52 6 Oostkamp De Kortrijksestraat in Waardamme is dinsdagmorgen een tijd plaatselijk onderbroken geweest door een gaslek. Een vijftal woningen werden tijdens de herstellingswerken geëvacueerd. Ook enkele arbeiders die in de buurt aan het werk waren, werden in veiligheid gebracht.

Bij grondwerken ter hoogte van het G&V-tankstation raakte een arbeider even na 8 uur een gasleiding met een kraan. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en sloten de Kortrijksestraat plaatselijk af voor alle verkeer. Volgens burgemeester Jan de Keyser (CD&V) was slechts een beperkte ontruiming van de buurt nodig. “De situatie is onder controle", meldde hij op Facebook. “Fluvius is onderweg.”

Door het gaslek was doorgaand verkeer in Waardamme een tijd niet mogelijk. Bestuurders werden plaatselijk omgeleid. Ook een vijftal woningen in de buurt werden ontruimd en een tiental arbeiders dat aan het tankstation aan het werk was, moest op een afstand blijven. Even na 9 uur was het lek gedicht en werd de omgeving vrijgegeven.