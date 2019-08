Bewoner zet haag in lichterlaaie tijdens wieden van onkruid Siebe De Voogt

20 augustus 2019

20u07 3 Oostkamp In de Vlasbloemstraat in Ruddervoorde is dinsdagnamiddag brand uitgebroken in de tuin van een woning. Een bewoner was onkruid aan het wieden, maar stak per ongeluk zijn haag in brand.

Het bizarre incident vond omstreeks 17.30 uur plaats. De eigenaar van de woning was met een gasbrander onkruid aan het verbranden, toen de vlam oversloeg naar zijn haag. In korte tijd stonden de struiken in lichterlaaie. De toegesnelde brandweer had de situatie uiteindelijk snel onder controle. Ze konden voorkomen dat de volledige haag afbrandde.