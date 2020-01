Bestuurster rijdt langs achteren in op vrachtwagen langs Westkantstraat Siebe De Voogt

10 januari 2020

09u18 3 Oostkamp In de Westkanstraat in Ruddervoorde vond vrijdagmorgen een zwaar ongeval plaats. Een bestuurster reed met haar wagen langs achteren in op een vrachtwagen. De 43-jarige vrouw uit Oostkamp verkeerde niet in levensgevaar.

Het ongeval vond even voor 7 uur plaats ter hoogte van het kruispunt met de Sasputstraat. Het slachtoffer reed met haar Opel Corsa richting Zwevezele, toen een vrachtwagen voor haar stopte. De bestuurder moest volgens de politie Het Houtsche materialen leveren op een werf. De vrouw merkte dit te laat op en reed langs achteren in op de truck. Ze zat door de crash gekneld in het wrak en moest door de brandweer bevrijd worden uit haar benarde positie. De bestuurster werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare, maar verkeerde niet in levensgevaar. De Westkantstraat was door het ongeval een tijdlang afgesloten voor het verkeer.