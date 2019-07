Bestuurder belandt in gracht en knalt op duiker Siebe De Voogt

15 juli 2019

14u06 0 Oostkamp In de Sijslostraat in Ruddervoorde is een bestuurder zaterdagnacht met zijn wagen in de gracht beland. De 48-jarige man uit Zedelgem raakte lichtgewond.

De Zedelgemnaar verloor even voor 1 uur om nog ongekende reden de controle over zijn stuur. Hij raakte van de weg af en kwam uiteindelijk in de gracht tot stilstand tegen een duiker. De man kwam er vanaf met lichte verwondingen en werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge.