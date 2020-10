Bestuurder (34) sterft na klap tegen boom in Ruddervoorde Siebe De Voogt

20u36 0 Oostkamp In de Kortrijksestraat in Ruddervoorde is dinsdagavond een bestuurder om het leven gekomen bij een zwaar ongeval. De 34-jarige man uit Wingene belandde met z'n wagen tegen een boom en was op slag dood.

Het ongeval vond even voor 19 uur plaats. Het slachtoffer reed met zijn wagen richting Zwevezele, toen hij de controle over z'n stuur verloor. De 34-jarige Wingenaar raakte van de weg af en kwam tot stilstand tegen een boom. De hulpdiensten snelden nog massaal ter plaatse, maar voor de man kon geen hulp meer baten. Hij stierf ter plaatse. De brandweer plaatste een tent rond het wrak om eventuele passanten het zicht te ontnemen. Samen met de politie sloten ze de Kortrijksestraat in beide richtingen af. Het Brugse parket stelde een verkeersdeskundige aan om te onderzoeken hoe het ongeval kon gebeuren.