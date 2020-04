Bestelwagen rijdt in op staart file: bestuurder overlijdt ter plaatse Siebe De Voogt

09 april 2020

09u33 14 Oostkamp Op de E40 in Oostkamp is donderdagmorgen een dodelijk ongeval gebeurd in de richting van Brussel. Een bestelwagen reed in op de staart van een file. Volgens de federale wegpolitie overleed de bestuurder ter plaatse. De snelweg is momenteel volledig afgesloten.

Het ongeval vond even voor 8.30 uur plaats. Op dat moment waren op de E40 werken aan de gang ter hoogte van Beernem. Door de werkzaamheden had zich een file gevormd, maar de bestuurder van een bestelwagen merkte de wachtende rij voertuigen voor hem te laat op. Volgens de federale wegpolitie reed hij langs achteren in op een vrachtwagen voor hem. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse, maar voor de bestuurder kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse.

Door het ongeval is de E40 richting Brussel momenteel volledig afgesloten voor het verkeer. Er staat een lange file. Bestuurders die vanuit Brugge richting Antwerpen moeten rijden, wordt aangeraden om te rijden via de A11 en E34. Het verkeer richting Gent wordt aangeraden de route via de E403 naar Kortrijk te volgen. De hinder kan nog enige tijd duren.