Bestel nu je pakket met broodjes en fruitsap voor ‘Grootste ontbijt in ‘t wit’ Siebe De Voogt

26 juni 2020

18u04 0 Oostkamp Het Het ‘Grootste ontbijt in ‘t wit’ in Oostkamp komt steeds dichterbij en steeds meer straten sluiten zich aan bij het mooie evenement. Rosaline Pieters van de Carrefour Express en Koen Hallaert uit de Rozenstraat willen het groots ontbijt een duwtje in de rug geven door ontbijtpakketten te verkopen.

De gemeente nodigt elke inwoner uit om op zondag 5 juli zijn of haar woning te versieren in het wit en voor de deur te ontbijten. Rosaline Pieters van de Carrefour Express in het centrum sprong meteen op de kar. “Als zaakvoerster vond ik het de ideale gelegenheid om mijn personeel eens te bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis”, vertelt ze. “Enerzijds is de corona nog niet weg. Waakzaamheid blijft geboden, maar toch moet het kunnen om eens lekker lokaal te genieten.”

Oudere inwoners

Om het evenement van de gemeente een duwtje in de rug te geven, contacteerde Koen Hallaert uit de Rozenstraat Rosaline. Samen sloegen ze de handen in elkaar. “Wij stellen ontbijtpakketten samen met onder meer broodjes, vers fruitsap, een potje yoghurt en fruit”, zegt de vrouw. “Koen helpt de manden mee vullen en ontvangt de betalingen. Bepaalde straten worden bewoond door wat oudere inwoners, die het vaak niet zien zitten om dergelijk ontbijt te organiseren. Hen willen wij onder meer met ons initiatief te hulp schieten.”

De ontbijtpakketten van Koen en Rosaline vliegen de deur uit. Vrijdag stelde het duo al 93 pakketten samen voor volwassenen en 27 voor kinderen. Wie nog een ontbijtpakket wil bemachtigen, kan nog tot en met maandag een exemplaar bestellen op het nummer 0473/23.02.26 of per mail via het adres hallaert.plasman@proximus.be.

Voor een klein ontbijt betaal je 4 euro. Voor een groot ontbijt wordt 7 euro aangerekend. Op aanvraag kunnen glutenvrije of lactosevrije alternatieven voorzien worden. De bestelling is pas definitief na betaling.