Bende achter cannabisplantage in Westkantstraat krijgt celstraffen tot 5 jaar Siebe De Voogt

23 september 2019

14u30 3 Oostkamp De bende achter de cannabisplantage die 2,5 jaar geleden werd opgedoekt in de Westkantstraat in Ruddervoorde, heeft in de correctionele rechtbank van Brugge celstraffen tot 5 jaar gekregen. De rechter verklaarde ook meer dan 70.000 euro verbeurd.

In een afgelegen woning langs de Westkantstraat werden op 12 april 2017 liefst 722 cannabisplanten aangetroffen op de zolder. Het pand werd bewoond door het koppel Jacomijntje H. (60) en Cornelis ‘Kees’ S. (77), beiden afkomstig uit het Nederlandse Dordrecht. Dankzij de ANPR-camera’s kwamen de speurders ook een Bulgaarse vrouw op het spoor. Uit de telefoontaps bleek dat haar vriend Sezgin H. (51) de organisator van de cannabisplantage was. De Nederlandse Turk had sinds 2014 ook een plantage met 225 plantjes in het Waalse Somme-Leuze. Volgens het parket werd daar drie of vier keer geoogst. Na een overval moest de bende in september 2016 echter uitwijken naar Ruddervoorde.

Sezgin H. kreeg maandagmorgen als kopstuk van de bende 5 jaar cel, waarvan 30 maanden met uitstel. De rechter verklaarde 66.000 euro van zijn drugswinsten verbeurd. De Nederlandse man en vrouw die in de Westkantstraat woonden als dekmantel, kreeg beiden 30 maanden cel met uitstel, net als ‘Harry’ G. Hij was de man die de woning zogezegd op naam van zijn schoonouders huurde. De Bulgaarse vriendin van het kopstuk werd veroordeeld tot 15 maanden cel met uitstel, terwijl een man die de plantage mee hielp opzetten 18 maanden met uitstel kreeg. Een zevende beklaagde werd vrijgesproken.