Bejaarde bestuurder (93) rijdt met wagen in gracht bij verlaten van parkeerplaats Siebe De Voogt

23 oktober 2019

17u03 1 Oostkamp In de Gaston Roelandtsstraat in Oostkamp is een 93-jarige bestuurder uit Brugge dinsdagnamiddag met zijn wagen in een gracht beland. Hij raakte daarbij lichtgewond.

Het ongeval vond even na 16 uur plaats, toen het slachtoffer z’n parkeerplaats verliet voor een winkel. Om ongekende reden reed de Bruggeling over de gelijkgrondse berm om uiteindelijk tot stilstand te komen in een gracht. De bejaarde man werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn wagen werd getakeld.