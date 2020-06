Bedrijf uit Oostkamp wil tegen herfst 2021 coronavaccin op de markt brengen SVM

30 juni 2020

20u51

Oostkamp Het bedrijf Ziphius Therapeutics in Oostkamp wil tegen de herfst van 2021 een coronavaccin op de markt brengen. Dat bevestigt CEO Chris Cardon. Het bedrijf kan naar eigen zeggen veelbelovende resultaten voorleggen na verschillende tests.

Op basis van die resultaten bereidt het bedrijf zich nu voor op klinische studies. Vanaf oktober zouden ze tests willen uitvoeren op mensen. Pas in 2021 zou het bedrijf beginnen met een productie op grotere schaal. De eerste leveringen zijn gepland voor de herfst van 2021.

"We staan in nauw contact met de regelgevende instanties om te informeren over onze vooruitgang. We zijn ons bewust van de dreigende noodzaak van een behandeling en willen snel anticiperen op een potentiële volgende golf van het coronavirus", aldus Cardon. Ook samenwerking met andere Belgische bedrijven voor de verdere ontwikkeling van het vaccin moet mogelijk zijn, verzekert hij.

