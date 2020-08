Bedank iemand met een boeketje bloemen: gemeente lanceert ‘doorgeefvaas’ Siebe De Voogt

13 augustus 2020

15u25 0 Oostkamp De gemeente Oostkamp lanceert een leuk initiatief om de verbondenheid onder de inwoners te stimuleren. Met de ‘doorgeefvaas’ kan je iemand bedanken met een boeketje bloemen.

Het initiatief past in het relanceplan KERNgezond 8020 dat de gemeente na de lockdown lanceerde, onder meer om de mentale gezondheid van de Oostkampenaren op peil te houden. “In deze en andere tijden zijn er veel mensen die voor elkaar klaar staan", klinkt het. “Er zijn ook mensen die het emotioneel of psychisch extra moeilijk hebben. Om deze mensen in de bloemetjes te zetten of als teken van dank starten we de actie met de doorgeefvaas.”

Traject volgen op Facebook

De vaas werd intussen per deelgemeente afgegeven bij een vrijwilliger of straatambassadeur. Wie een boeket ontvangt, kan van de bloemen genieten tot ze uitgebloeid zijn. Nadien is het de bedoeling dat de vaas opnieuw gevuld wordt met veldbloemen of tuinbloemen en naar een andere inwoner van Oostkamp verhuist.

Wie de gever wil bedanken, kan dit doen door een foto van de vaas te posten op de Facebookpagina #8020. Het traject van de vaas kan daar ook gevolgd worden.