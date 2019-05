Basisschool De Verwondering moet verplicht sluiten: gebouw verkeert in te slechte staat Mathias Mariën

31 mei 2019

17u00 3 Oostkamp Slecht nieuws voor de leerlingen en leerkrachten van basisschool De Verwondering in Ruddervoorde. Door de slechte staat van de gebouwen moet het schooltje vanaf het schooljaar 2020-2021 verplicht de deuren sluiten. “Natuurlijk hadden we het liever anders gezien. Maar de beslissing van de overkoepelende scholengroep is onherroepelijk. De investering zou niet rendabel zijn door ons beperkt aantal leerlingen”, zegt directeur Dave Verbeure.

Het verdict kwam deze week hard aan binnen de muren van de basisschool. De sluiting is het gevolg van het ‘Integraalplan Gebouwen’ van de overkoepelde groep GO!. Concreet gaan ze na in welke staat de gebouwen verkeren en of ze nog voldoen aan drie criteria: veilig, warm en droog. In het schooltje langs de Kanunnik Andriesstraat blijkt dat niet meer het geval te zijn. “Een fikse tegenslag”, zucht directeur Dave Verbeure. “Onze 35 leerlingen en handvol leerkrachten kunnen hier volgend schooljaar nog terecht, maar moeten vanaf 2020-2021 een alternatief zoeken.”

Omliggende scholen

Heel wat ouders reageren ontgoocheld op het nieuws en snappen de beslissing niet. De directeur toont begrip voor hun onbegrip. “Natuurlijk hadden we het liever anders gezien. Maar de investering van een nieuw gebouw zou door ons beperkt aantal leerlingen niet rendabel zijn. Een sluiting bleek voor de overkoepelende scholengroep het enige alternatief.”

Bij De Verwondering benadrukken ze wel dat de kinderen die er momenteel les volgen niet zomaar op straat komen te staan. Als alles goed gaat, kunnen ze probleemloos terecht in omliggende schooltjes zoals De Glimlach in Oostkamp. De route van de schoolbus zal daarvoor zelfs speciaal aangepast worden om kinderen uit Ruddervoorde zeker te kunnen oppikken. Toch blijven de ouders met een zuur gevoel achter. Zij hadden begin dit schooljaar nog een gesprek met de overkoepelende directeur, die hen mondeling bevestigde dat er geen intentie was om het schooltje te sluiten. “Dit is een gebrek aan respect”, klinkt het nu.

Toekomst leerkrachten

De leerkrachten van De Verwondering zijn gelukkig vast benoemd en kunnen na volgend schooljaar probleemloos elders terecht. Over de toekomst van directeur Dave Verbeure bestaat meer onduidelijkheid. “Ik was pas sinds dit schooljaar aangesteld als directeur. Het nieuws komt dan dubbel zo hard aan. Ik zet me nog een jaar maximaal in voor dit schooltje en zie erna wel wat volgt. Als er nergens plaats is voor mij als directeur, ga ik wellicht weer voor de klas staan”, zegt Dave Verbeure.