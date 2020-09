Bart, Benny en Sofie starten met eigen pop-uprestaurant na slecht seizoen door corona: “We hopen zo de winter te overbruggen” Siebe De Voogt

18 september 2020

14u24 0 Oostkamp In een gerenoveerde boerderij in Hertsberge is donderdagavond het pop-uprestaurant Marus 34 geopend. Initiatiefnemers zijn Benny Nieuwland (42), z'n vrouw Sofie Breemersch (39) en chef Bart Biebauw (36). Het drietal kreeg het door de coronacrisis hard te verduren en zien in hun tijdelijke zaak een middel om de komende winter te overleven.

Benny en Sofie runnen met Alphatent hun eigen bedrijf dat feesttenten en ander materiaal verhuurt. Door de coronacrisis ligt de evenementensector echter compleet stil, waardoor de omzet van het koppel in elkaar zakte. In chef Bart Biebauw vonden ze een lotgenoot. “Hij heeft al jarenlang een eigen cateringbedrijf en zag z'n inkomsten door het coronavirus ook sterk dalen", vertelt Benny. “En dat terwijl we van april tot oktober net voldoende geld moeten vergaren om een buffer aan te leggen voor de winter. In plaats van zeven dagen op zeven de klok rond te werken, lagen we nu echter grotendeels stil.

Vleesrestaurant

Het drietal besloot niet bij de pakken te blijven zitten en sloeg de handen in elkaar. “Een restaurant leek ons de ideale oplossing. Ik en m'n vrouw hebben het materiaal en Bart de kennis over koken. We kwamen in contact met de familie Verhegghe. Zij waren een hoeve in Hertsberge aan het renoveren en hadden nog een privézaal ter beschikking. Het was een prachtige locatie en we zijn dan ook meteen op de kar gesprongen.”

Marus 34 - de naam van het pop-uprestaurant - verwijst naar de eigenaars van de hoeve. “De grootvader van de eigenaar heette ‘Audomarus’, vandaar onze keuze. We hebben gekozen voor een vleesrestaurant met een dertigtal plaatsen, waar de klanten kunnen genieten van een heerlijk stuk entrecôte of een lekkere vitello tonato. We beschikken ook over een buitenbar, waar gewoon kan genoten worden van een drankje en wat kleinere frituurhapjes.” De buitenbar van Marus 34 is op maandag en donderdag open van 17 tot 1 uur en op vrijdag van 16 tot 1 uur. Op zaterdag opent de bar al vanaf 14 uur en op zondag zelfs vanaf 11.30 uur. Het restaurant opent telkens om 18 uur de deuren, behalve op zondag. Dan verwelkomen Bart, Benny en Sofie je vanaf 12 uur. Dinsdag en woensdag zijn hun vaste sluitingsdagen. Meer info via de website: www.marus34.be.