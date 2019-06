Auto tegen paaltje en overkop, bestuurder geschrokken maar ongedeerd Siebe De Voogt

26 juni 2019

14u11 0 Oostkamp In de Legeweg in Moerbrugge vond woensdagmorgen een spectaculair ongeval plaats. Een bestuurder sloeg met zijn wagen over de kop en kwam uiteindelijk op zijn dak tot stilstand. Hij bleef ongedeerd.

Het ongeval vond even na 10 uur plaats. De man reed in de richting van Brugge toen hij plots de controle over zijn stuur verloor. Hij ramde met zijn wagen een metalen paaltje en sloeg door de klap over de kop. De auto maakte een flinke buiteling en kwam uiteindelijk even verderop op zijn dak tot stilstand. De bestuurder raakte mogelijk onwel, maar liep verder geen verwondingen op. Hij werd wel voor een controle overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek. Door het ongeval was de Legeweg een tijdlang versperd voor het verkeer. De wagen werd getakeld.