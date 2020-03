Arbeiders van TE Connectivity mogen thuisblijven als ze dat willen: “Bezetting blijft naar schatting 50 procent” Siebe De Voogt

20 maart 2020

12u00 0 Oostkamp Bij technologiebedrijf TE Connectivity in Oostkamp hebben vakbonden en directie een akkoord bereikt over de tewerkstelling tijdens de coronacrisis. Vanaf vrijdagmiddag mogen de 520 arbeiders thuisblijven als ze dat willen. “We schatten dat de bezettingsgraad in de fabriek zo’n 50 procent zal blijven”, zegt ACV-vakbondsafgevaardigde Jurgen Beckenbach.

In tegenstelling tot veel andere bedrijven verliep het overleg tussen vakbonden en directie in TE Connectivity heel constructief. “In deze tijden komt het er op aan om samen te werken”, zegt ACV-afgevaardigde Jurgen Beckenbach. “Het heeft geen zin om elkaar constant tegen te werken of actie te voeren. Samen zijn we hier tot een mooie overeenkomst gekomen.”

Het akkoord houdt in dat arbeiders vanaf vrijdagmiddag mogen kiezen om thuis te blijven. “Ze worden in dat geval op technische werkloosheid door overmacht gezet", stelt Beckenbach. “Arbeiders die willen blijven werken, kunnen dat uiteraard doen. Wij schatten dat de bezetting in de fabriek zo'n 50 procent zal blijven.” Volgens de vakbonden nam de directie al heel wat maatregelen op de werkvloer om het coronavirus buiten te houden. “Zowat alles wordt ontsmet en er worden handschoenen gedragen waar nodig. Je kan het zo gek niet bedenken. Er worden ook extra kuisploegen ingezet. De schrik zit er ook hier in, al is die niet minder dan op straat. We hebben hier niet meer zieken dan in een ander bedrijf. Een besmetting op de werkvloer is er niet.”

Bij TE Connectivity in Oostkamp werken in totaal 520 arbeiders en 200 bedienden. Die laatste groep mag sinds begin deze week al van thuis uit werken.