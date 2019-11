Annelies (36) en hond Holly gaan samen met zes mensen met een beperking in villa ’t Valkennest wonen: “We willen voor hen een warm nest creëren” Siebe De Voogt

13 november 2019

17u10 9 Oostkamp Annelies Lauwers (36) uit Assebroek wordt de nieuwe conciërge van villa ’t Valkennest in Oostkamp. Begin volgend jaar gaat ze samen met haar hond Holly samenwonen met zes mensen met een beperking. De bewoners kwaliteitsvol betrekken in de buurt en in de maatschappij is hét doel van Annelies. “En uiteraard moet ’t Valkennest voor hen een warm nest worden”, zegt ze.

Liefst 25 mensen stelden zich kandidaat voor de vacature van VIRO vzw om conciërge te worden van de statige, witte villa in park De Valkaart in Oostkamp. Annelies Lauwers (36) uit Assebroek kwam als beste uit de bus. Als therapeute in het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw heeft ze 12 jaar ervaring in de sociale sector. Toch ging ze niet over één nacht ijs bij de beslissing om te gaan samenwonen met zes mensen met een beperking. “Ik ben altijd al iemand geweest die alle voor- en nadelen tegen elkaar afweegt”, vertelt Annelies. “Ik had echter meteen een goed gevoel bij mijn eerste contacten met de directie en coördinator van het project. Alle puzzelstukjes vielen op het juiste moment in elkaar.”

Integratie

Annelies is alleenstaand en heeft geen kinderen. Haar bijna elf jaar oude border collie Holly is haar trouwste vriendin. “Als alleenstaande is het niet altijd makkelijk om rond te komen. Zeker omdat ik ook een tuintje nodig heb voor Holly. Ik was al even op zoek naar een nieuwe, gezellige thuis. Deze zomer verscheen de vacature van ’t Valkennest op m’n computerscherm. Het leek me een uitdagende job te zijn. Het ecologische samenwonen in een relatief klein gebouw en de mooie omgeving spraken met meteen aan. Dit sociaal project biedt me de kans om een gat op te vullen in m’n leven dat ik mis door geen kinderen te hebben. Ik zal er al mijn energie in kwijt kunnen.” Als conciërge wordt Annelies verantwoordelijk voor de tuin en de villa. Ze zal het eerste aanspreekpunt zijn voor de bewoners en een verbindende rol spelen met de buurt. “We willen de bewoners zo kwaliteitsvol mogelijk onderdeel maken van de maatschappij en een band creëren met de buurt. Oostkamp lijkt me daar de perfecte plaats voor. De gemeente is jong, ruimdenkend en er valt een hoop te beleven.”

Nog twee plaatsen

Haar job opgeven doet Annelies niet. “De vacature bleek perfect te combineren met mijn huidige job waarin ik 19 uur per week werk in het OLV-ziekenhuis”, verduidelijkt ze. “De nachtpermanentie in de villa neem ik sowieso op mij. Op andere tijdstippen zal begeleiding van VIRO aanwezig zijn. Net zoals elke bediende met een contract heb ik ook recht op evenveel vakantie.” Villa ’t Valkennest biedt in totaal plaats aan zes bewoners met een beperking waarvan de helft inmiddels in ingenomen. “Kandidaten kunnen zich nog steeds bij ons aanmelden”, zegt Leonie Allary van VIRO vzw. “Zondag houden we tussen 10.30 en 13 uur een tweede opendeur aan ’t Valkennest. Iedereen die geïnteresseerd is, is dan welkom. De cvba achter het project is ook nog steeds op zoek naar aandeelhouders.” De renovatie van ’t Valkennest is intussen nog volop aan de gang. Voorlopig verloopt alles volgens schema om de villa in de loop van januari af te krijgen. Meer info op www.valkennest.be.