Ann Vander Bauwede (N-VA) neemt ontslag als gemeenteraadslid en wordt opgevolgd door Vincent Christiaens Siebe De Voogt

21 november 2019

16u23 0 Oostkamp Na bijna zeven jaar legt Ann Vander Bauwede (N-VA) haar mandaat als gemeenteraadslid in Oostkamp naast zich neer. Ze wordt opgevolgd door advocaat Vincent Christiaens.

Vander Bauwede, zelf afkomstig uit Hertsberge, wijt haar ontslag aan persoonlijke redenen. “Het is een bewuste keuze voor meer tijd voor m’n gezin, vrienden en voor mezelf”, zegt ze. “Ik vatte de lokale politiek met goede moed aan, maar de perceptie dat er geluisterd wordt naar de bevolking via infovergaderingen of via de oppositie in de gemeenteraad, bleek niet meer dan valse hoop. Beslissingen worden genomen door enkelingen en uiteindelijk moet iedereen dit aanvaarden.” Vander Bauwede blijft naar eigen zeggen wel haar partij steunen. In de Oostkampse gemeenteraad wordt ze opgevolgd door advocaat Vincent Christiaens. Hij noemt het een eer om Vander Bauwede te mogen opvolgen. “Ann zette zich jarenlang met volle overgave in voor Groot-Oostkamp en werkte hard als gemeenteraadslid. Ik zal me inspannen om op een positieve en inhoudelijk onderbouwde manier haar werk over te nemen.”