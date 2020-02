Amerikaanse rapper Coolio headliner op gratis festival ParkPop Mathias Mariën

26 februari 2020

12u25 7 Oostkamp Zondag 23 augustus komt de Amerikaanse wereldster Coolio voor een exclusieve set naar het gratis muziekfestival ParkPop in Oostkamp bij Brugge. Samen met zijn liveband brengt hij er zijn Greatest Hits 2020 Festival Show.

Exact tien jaar na zijn succesvolle passage op The Night of the Proms komt de Amerikaanse rapper, die we onder andere kennen van de wereldhit ‘Gangsta’s Paradise’, nog eens naar België voor een enig en uniek concert op het podium van ParkPop. Deze zomer doorkruist de Californische rapper, die eigenlijk Artis Ivey Jr. heet, Europa met zijn Greatest Hitstour. Hij kondigde al optredens aan in Ierland, Frankrijk, Spanje, Zweden, Denemarken, Noorwegen en daar komt dus ook België bij, meer bepaald het podium van het gratis muziekfestival ParkPop in Oostkamp.

Gangsta’s Paradise

Coolio stond in 1995 wereldwijd op nummer 1 met ‘Gangsta’s Paradise’, een rapnummer dat hij schreef op de melodie van ‘Pastime Paradise’ van Stevie Wonder uit 1976. In totaal werden maar liefst 6 miljoen exemplaren van de plaat verkocht. Bovendien werd het nummer gebruikt als soundtrack voor de film ‘Dangerous Minds’ en hij kreeg er een Grammy Award voor. Wie Coolio live aan het werk wil zien, is welkom op zondag 23 augustus op ParkPop in het Beukenpark te Oostkamp. Dit gratis muziekfestival is al toe aan zijn 19de editie en is uitgegroeid tot een muzikaal festivalweekend dat steeds kan rekenen op duizenden bezoekers. Op zaterdag staan verschillende rockbands uit binnen- en buitenland centraal, terwijl de zondag steeds een gevarieerde affiche brengt voor jong en oud. Coolio en zijn liveband staan geprogrammeerd omstreeks 19.15 uur.