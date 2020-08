Alcoholische dranken gestolen uit woning Siebe De Voogt

24 augustus 2020

17u05 0 Oostkamp In de Hertsbergsestraat in Oostkamp werd zondagmiddag een diefstal vastgesteld in een woning. Verschillende alcoholische dranken bleken verdwenen.

De feiten vonden ergens in de voorbije twee weken plaats, maar werden pas zondag rond 12.30 uur ontdekt. Volgens de politie Het Houtsche drongen de daders op ongekende wijze het huis binnen en namen ze enkele alcoholische dranken mee. Er is een onderzoek gestart, maar van de dieven is vooralsnog geen spoor.