Alain (54) vertegenwoordigt voortaan West-Vlaamse supporters van Rode Duivels en heeft meteen leuk nieuws: “Supporterslokaal Brugse Duivels verhuist naar Oostkamp” Siebe De Voogt

08 juli 2020

14u55 0 Oostkamp Oostkampenaar Alain Mahieu (54) is de nieuwe West-Vlaamse vertegenwoordiger in het Fanboard van de overkoepelende supportersfederatie 1895 van de Rode Duivels en Red Flames. De man reist al meer dan 10 jaar mee met de nationale ploeg en heeft meteen ook leuk nieuws te melden. “Het supporterslokaal van de Brugse Duivels verhuist naar Oostkamp”, kondigt hij aan.

Het nieuw verkozen Fanboard van de overkoepelende supportersfederatie 1895 kwam dinsdag een eerste keer samen in Brussel. Mét een bekend gezicht uit Oostkamp, want niemand minder dan Alain Mahieu (54) - hij verdiende jarenlang z'n strepen in het ParkPopcomité - haalde het postje als vertegenwoordiger van de West-Vlaamse supporterslokalen binnen. “Ik haalde het met 8 stemmen tegen 5 van een kandidaat uit Lauwe", vertelt hij trots. “Samen met 10 andere vertegenwoordigers en twee leden van de Voetbalbond is het de bedoeling dat we elke maand vergaderen: één keer online en één keer in Brussel. Wij als Fanboard hebben geen beslissingsrecht, maar zijn wel een een raadgevend orgaan. Het is onze taak om de bekommernissen van de supporters door te geven aan de Bond.”

Trouwe supporter

Alain wil het supporterslegioen van de Rode Duivels en Red Flames in West-Vlaanderen wat nieuw leven inblazen. “Voetbal gaat over mensen verenigen rond een gemeenschappelijk interesse en plezier maken”, zegt hij. “We moeten meer supporters kunnen overtuigen om lid te willen worden van een supporterslokaal. Zeker één maal per jaar wil ik samenzitten met alle voorzitters van alle supporterslokalen in West-Vlaanderen. In totaal zijn er dat een twintigtal.” De Oostkampenaar is een trouwe supporter van de Rode Duivels. “Al meer dan tien jaar volgen we met een groepje uit Oostkamp de uitwedstrijden van de nationale ploeg in de voorrondes. We hebben op die manier al fantastische reizen gemaakt naar onder meer Israël, Kazachstan, Schotland, Macedonië, Cyprus, Portugal, Griekenland en Ierland. Telkens mochten we ervaren wat een fantastische supporters België rijk is.”

Normaal zou het officiële startschot van onze vzw al in april gegeven worden, maar door de coronacrisis moesten we dit uitstellen. We hopen na de zomer wel een officiële start te kunnen organiseren, indien de geldende coronamaatregelen nog verder versoepeld zouden worden Alain Mahieu

Supporterslokaal

Naast vertegenwoordiger in het Fanboard is Alain voortaan ook ondervoorzitter van de Brugse Duivels. De lokale supportersvereniging van de Rode Duivels en Red Flames - met zo’n 220 leden één van de grotere in België - had jarenlang z'n lokaal in café De Vetten Os in Brugge, maar door de sluiting van de zaak moest een andere oplossing gezocht worden. “Ons supporterslokaal verhuist naar café ‘t Putje in Oostkamp”, vertelt Alain. “Pieter Loosveldt blijft onze voorzitter. Verder zitten ook Jürgen Smessaert, Frederik Teerlinck, Koenraad Sörensen en Xavier Wille in het bestuur. Thomas Buffel en Heleen Jaques stemden toe om onze peter en meter te zijn. Normaal zou het officiële startschot van onze vzw De Brugse Duivels al in april gegeven worden, maar door de coronacrisis moesten we dit uitstellen. We hopen na de zomer wel een officiële start te kunnen organiseren, indien de geldende coronamaatregelen nog verder versoepeld zouden worden.”

De matchen van de Rode Duivels zullen in ‘t Putje op groot scherm getoond worden en bovendien zullen de leden hun trip naar uitwedstrijden via de Brugse Duivels kunnen boeken. “We hebben zelf al de nodige ervaring opgedaan en kennen dus alle adresjes”, zegt Alain. “De leden zullen bij ons hun reis kunnen boeken: van de vlucht tot het verblijf ter plaatse. We stippelen alles voor hen uit als een soort klein reisbureau. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel Oostkampenaren interesse zullen hebben om zich bij de Brugse Duivels aan te sluiten.”