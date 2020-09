Afspraak maken bij politie Het Houtsche kan voortaan 7 op 7 online Siebe De Voogt

01 september 2020

13u38 4 Oostkamp Een afspraak maken om een aangifte te doen bij de politie Het Houtsche (Oostkamp, Beernem en Zedelgem) kan vanaf dinsdag 7 op 7 online.

Volgens de politie biedt online een afspraak maken heel wat voordelen. “Je plant een afspraak op het moment dat jou het best schikt en krijgt een bevestiging en lijstje met documenten die je mee moet brengen", klinkt het. “Onze politiemedewerker kan je dossier voorbereiden en bovendien hoef je niet meer te wachten. Dit betekent meer privacy en discretie.” Een afspraak maken kan op de website www.hethoutsche.be en ook nog steeds telefonisch via het nummer 050/82.08.00. Voor bepaalde aangiftes moet je zelfs niet meer ter plaatse gaan. Zaken zoals (brom)fietsdiefstallen, winkeldiefstallen, beschadigingen of graffiti kan je voortaan zuiver online melden via ‘police on web’.