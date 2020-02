Advocaat Jackie Longeville op 57-jarige leeftijd overleden Siebe De Voogt

10 februari 2020

11u46 0 Oostkamp In een Oostkamps hotel is zaterdagmorgen het levenloze lichaam van advocaat Jackie Longeville (57) aangetroffen. Volgens de lokale politie Het Houtsche ging het om een natuurlijk overlijden. Longeville stond officieel ingeschreven in Wingene, maar had z'n advocatenkantoor in het centrum van Oostkamp.

Het overlijden van Jackie Longeville werd door het Brugse parket aanvankelijk als verdacht beschouwd, omdat de precieze doodsoorzaak niet volledig duidelijk was. Volgens de lokale politie Het Houtsche ging het wel degelijk om een natuurlijk overlijden. “Er werden geen tekenen van kwaad opzet gevonden”, aldus woordvoerster Lien Vermeersch. Longeville werd aangetroffen in een hotelkamer in Oostkamp, waar hij af en toe verbleef. Het hotel bleef na het aantreffen van zijn lichaam een dag gesloten voor verder onderzoek.

Jackie Longeville zetelde in de jaren 1990 voor de toenmalige SP in de Oostkampse gemeenteraad. Hij stond echter vooral bekend als advocaat. Hoewel hij in Wingene ingeschreven stond, had Longeville z'n advocatenkantoor in het centrum van Oostkamp. In 2014 trad hij nog op als raadsman van één van de burgerlijke partijen op het assisenproces tegen Bart Van Goethem uit Oedelem. De man bracht op 16 februari 2011 zijn vrouw Casandra Baudot (34) om het leven in de Langestraat, vlakbij de rechtbank. Het voormalige koppel had er een zitting bij de vrederechter opzitten.