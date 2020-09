Achttien gloednieuwe seniorenflats op site Ter Luchte Siebe De Voogt

22 september 2020

17u23 0 Oostkamp Op de site van Ter Luchte in Ruddervoorde worden volgende maand achttien seniorenappartementen in gebruik genomen. Met de bouw van het complex wil het OCMW Oostkamp aan (oudere) inwoners een betaalbare woonst bieden.

De werken gingen begin vorig jaar van start. De flats zijn enerzijds bedoeld als vervangwoningen voor de huidige bewoners van de verouderde seniorenwoningen op de site, maar betekenen anderzijds ook een uitbreiding in Oostkamp. De gemeente ziet - net zoals veel plaatsen in Vlaanderen - een sterke toename van het aantal senioren. Bovendien bevindt een flink deel van deze inwoners zich in een financieel kwetsbare situatie. De appartementen werden dan ook aangeboden via het systeem van sociale huur, waardoor mensen met een beperkt inkomen tot 50 procent minder huur moeten betalen.

Door de aanwezigheid van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen van Ter Luchte op dezelfde site krijgen de oudere bewoners de garantie dat ze later in dezelfde omgeving kunnen blijven wonen. De achttien appartementen zijn intussen allemaal verhuurd en werden zaterdag officieel geopend. Vanaf 1 oktober nemen de bewoners er hun intrek.