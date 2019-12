Aangrijpend afscheid van verongelukte Emilie Stevens (20): “Wees onze mooiste ster daarboven en fonkel zoals je ogen dat altijd deden” Bart Boterman

27 december 2019

12u49 3 Oostkamp Diep bedroefde familieleden, vrienden, collega’s en kennissen namen vrijdagmorgen massaal afscheid van Emilie Stevens (20) uit Ruddervoorde. Het jonge en graag geziene meisje stierf zondagochtend aan de gevolgen van een verkeersongeval in Ichtegem. Woorden van haar mama, pluspapa, broers en zus gingen door merg en been. “Mama was zo fier op je. Je stond zo sterk in je schoenen en ik wist dat je goed terecht zou komen in het leven. Maar helaas ben je uit het leven weggerukt.”

Emilie stierf zondagmorgen op bijzonder tragische wijze. Ze zat achteraan in een voertuig met vier inzittenden. De auto reed tegen een gevel, botste tegen een boom en belandde tientallen meters verder op zijn dak. Emilie werd uit de wagen geslingerd en voor haar kon geen hulp meer baten. De bestuurder (23) had gedronken en mocht op dat moment niet rijden noch passagiers vervoeren, vanwege zijn voorlopig rijbewijs. “Hoe kan iemand die zo goed, lief en integer was zo onverbiddelijk uit ons leven worden weggerukt? Niemand begrijpt waarom geluk soms zo plots wegwaait”, beschreef de ceremoniemeester de gevoelens van velen.

Fiere mama

Mama Vanessa en pluspapa Kurt brachten hun verdriet onder woorden met een emotionele brief. “De pijn die wij al zes dagen voelen, is enorm hard om mee om te gaan. Het gevoel van ongeloof is er nog steeds en we kunnen aan niets anders dan aan jou denken. Je was zo’n lieve meid, die altijd voor ons klaar stond”, begon de brief. Emilie studeerde afgelopen jaar af als zorgkundige en ging daarna aan de slag woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde. “Je studeerde met glans af en vond meteen werk. Mama was zo fier op je. Je stond zo sterk in je schoenen en ik wist dat je goed terecht zou komen in het leven. Maar helaas ben je uit het leven weggerukt. We weten dat jij wil dat we ons hoofd omhoog houden. We beloven om dat te doen. Maar we zouden alles over hebben voor een laatste knuffel. Wees onze mooiste ster daarboven en fonkel zoals je ogen dat altijd deden. Rust zacht lieve meid.”

Emilie droomde van meter te worden

De meer dan vierhonderd aanwezigen in de aula van uitvaartcentrum De Marote in Oostende waren tot tranen bewogen. Uit plaatsgebrek moesten tientallen mensen buiten de plechtigheid bijwonen. Ook Emilies broers Laurens en Chesney en zus Angel deden de emoties hoog oplaaien. “Lieve zus, onze band was niet altijd even goed. Maar ik ben blij dat we de laatste twee jaar veel meer broer en zus waren dan ooit te voren. We hebben moeilijke momenten meegemaakt, maar ik was blij om je gelukkig te zien. Je droom was meter worden van ons kindje, maar die zal nooit meer uitkomen. Afgelopen zondag zou je nog tot bij mij komen. Maar toen ik belde met mama, brak mijn hart. Ik ben opgelucht dat je op een mooie plaats bent nu. Onze papa (de overleden Danny Stevens, red.) zal daar goed voor je zorgen. Veel liefs, je broer”, sprak Laurens.

Ook halfbroertje Chesney nam zelf het woord. “Weet dat Emilie van ons allen houdt en wil dat we ons door het verdriet slaan. Ooit zal er een dag zijn dat we weer samen zijn en kunnen knuffelen. Je was er altijd voor mij. Nu je er niet meer bent, voel ik mij alleen. Velen proberen ons te troosten. Dat is lief, maar ik wil veel liever dat je nu bij me bent. Weet je nog toen we vorige week grappige filmpjes maakten in de zetel en hard aan het lachen waren? Emilie, kom terug. Ik mis je zo”, uitte broer Chesney zijn verdriet.

Politie aan de deur

Daarop was het de beurt aan halfzusje Angel. “Ze was zo mooi, sterk en dapper. Als ik verdrietig was, deed ze mij altijd lachen. Zus, soms denk je dat ik dat je gewoon nog op je kamer zit. Toen de politie aan de deur stond, dacht ik dat er niets was. Maar toen waren mama, papa en Chesney plots zo hard aan het wenen. Je betekent zo veel voor ons. Iedereen probeert ons te troosten, maar dat is niet simpel. Soms wou ik jou zijn, omdat je zo mooi en leuk was. Ik keek enorm naar je op en zal dat blijven doen. Ik wil je zo graag nog eens zien. Dikke knuffel van je kleine zus Angel”, weerklonk haar voorgelezen brief. Ook meter Kimberly, peter Olivier, nonkel Mario en tante Chantal spraken Emilie nog diep geëmotioneerd toe.

Vlinder

Aan het einde van de uitvaartplechtigheid brachten de vierhonderd aanwezigen een laatste groet aan Emilies kist, met een rozenblaadje of een buiging. De gedachte aan Emilie werd vereeuwigd in een vlinder die tijdens een herdenkingsmoment aan Emilies nabestaanden wordt geschonken. Het lichaam van het meisje wordt gecremeerd en de urne zal thuis dichtbij de de familie worden bewaard.