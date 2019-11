91-jarige vlak voor haar woning aangereden op zebrapad Mathias Mariën

09 november 2019

08u51 2 Oostkamp Een 91-jarige vrouw is vrijdagavond aangereden op het zebrapad vlakbij haar woning langs de Sint-Elooistraat in Ruddervoorde.

Het gezicht van het bekende volkscafé Burgerwelzijn liep verschillende breuken op bij de aanrijding en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde even voor 18 uur. De bestuurder van een personenwagen stopte bij het zebrapad om de bejaarde vrouw over te laten, maar op dat moment stak een achteropkomende wagen voorbije, waarna die het slachtoffer aanreed. De 91-jarige raakte zwaargewond en wacht wellicht een stevige revalidatie. De Sint-Elooistraat was tijdens de vaststellingen enige tijd afgesloten voor het verkeer.