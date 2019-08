75 jaar geleden werd Moerbrugge bevrijd: gemeente brengt hulde aan gesneuvelden en organiseert unieke fiets- en wandeltocht Siebe De Voogt

28 augustus 2019

09u46 2 Oostkamp Aan de kanaalbrug in Moerbrugge wordt zondag de Slag om Moerbrugge herdacht. 75 jaar geleden bevrijdden Canadese troepen het dorp van de Duitse bezetter. Tijdens verschillende huldigingen en een unieke fiets- en wandeltocht wordt dit weekend stilgestaan bij de gesneuvelden.

De herdenkingen gaan zondag om 10 uur van start met een mis in de Sint-Godelievekerk. Vanaf 10.45 uur trekken de aanwezigen in stoet naar het vredesmonument aan kanaalbrug, begeleid door een fanfare en een konvooi legervoertuigen. Aan het monument startten om 11 uur verschillende huldigingen, gevolgd door een receptie bij een speciaal opgebouwd kampement met 15 legertenten langs de Oostdijk. Om 13 uur wordt er ook een soep- en broodmaaltijd aangeboden. Kaarten kosten 5 euro en zijn nog tot en met vrijdag te verkrijgen aan het onthaal van OostCampus, bij bakkerij De Fruyt, Keurslager David of Voeding Ann. Tussen 14 en 16 uur kunnen wandelaars en fietsers een unieke tocht van 7 kilometer afleggen langs historische plaatsen met deskundige uitleg over het verloop van de bevrijding. Inschrijving vooraf is niet nodig. Tijdens de vierdaagse Slag om Moerbrugge kwamen tussen 8 en 12 september 1944 53 Canadese soldaten, 104 Duitsers en 12 burgers om het leven. Voor de herdenking werkt de gemeente Oostkamp samen met het Feestcomité Moerbrugge, Yeomanry vzw en de Heemkundige Kring.