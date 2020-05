28 kleuters en 4 begeleidsters van buitenschoolse kinderopvang moeten in quarantaine na vaststelling van coronavirus Siebe De Voogt

14 mei 2020

13u27 0 Oostkamp Een 28-tal kleuters van de buitenschoolse kinderopvang van FERM in Hertsberge moeten twee weken in quarantaine blijven, nadat 3 begeleidsters de voorbije weken Een 28-tal kleuters van de buitenschoolse kinderopvang van FERM in Hertsberge moeten twee weken in quarantaine blijven, nadat 3 begeleidsters de voorbije weken positief testten op corona. Ook 4 bijkomende medewerksters moeten verplicht thuisblijven. Dat is beslist na overleg tussen FERM, Kind en Gezin en het Agentschap Zorg en Gezondheid. De gemeente organiseert donderdagavond een digitaal informatiemoment voor de betrokken ouders.

Woensdag raakte bekend dat een begeleidster van FERM Kinderopvang in Hertsberge op 29 april positief testte op Covid-19. De voorbije weken legden ook twee collega’s van de vrouw een positieve test af. De begeleidsters werden meteen in quarantaine geplaatst. De andere medewerkers en kinderen mochten - volgens de toenmalige richtlijnen - naar de opvang blijven gaan, zolang ze geen symptomen vertoonden. Afgelopen weekend werden de adviezen echter aangepast. Voortaan moet iedereen die in contact kwam met iemand bij wie corona werd vastgesteld, twee weken in quarantaine.

Paasvakantie

FERM startte meteen overleg op met Kind en Gezin en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Donderdag werd duidelijk dat alle kleuters die na de paasvakantie nog over de vloer kwamen in de bewuste kinderopvang, in quarantaine moeten. In totaal gaat het om een 28-tal kinderen. Hun gezinsleden mogen de woning wel verlaten. Ook vier bijkomende begeleidsters moeten thuisblijven. “Het gaat enkel om de kleuters, omdat bij hen nauw contact niet vermeden kan worden”, zegt regioverantwoordelijke van FERM Ingrid Jacobs. “Bij lagere schoolkinderen kan dat wel. Bij hen is het risico op besmetting dus veel kleiner.”

Informatiemoment

De FERM Kinderopvang in Hertsberge gaat de komende periode niet volledig dicht. Enkel de kleuters die na de paasvakantie naar de opvang gegaan zijn, kunnen er tijdelijk niet terecht. Andere kleuters en lagere schoolkinderen blijven welkom. De gemeente organiseert donderdagavond een digitaal informatiemoment met de betrokken ouders. “Dit zat eraan te komen, maar toch hadden we nog gehoopt een alternatieve oplossing aangeboden te krijgen”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Dit heeft immers een grote impact op de getroffen ouders. Vaak gaat het om mensen die in een cruciaal beroep actief zijn, waar thuiswerk of verlof niet meteen een optie is. We zijn er ons van bewust dat het voor hen een grote puzzel wordt de komende dagen en willen hen dan ook de kans geven om tijdens een informatiemoment de situatie te bespreken en hun vragen te stellen.”