25ste solidair ontbijt in zaal De Wara ten voordele van Broederlijk Delen Siebe De Voogt

03 maart 2020

14u45 0 Oostkamp De wereldwerkgroep WWR organiseert zondag voor de 25ste keer een solidair ontbijt in zaal De Wara in Waardamme. De opbrengst gaat naar Broederlijk Delen.

De WereldWerkgroep Waardamme Ruddervoorde bestaat al sinds 1995 en organiseert geregeld acties voor het goede doel. In november trekken ze elk jaar de straat op voor 11.11.11 en in het voorjaar organiseren ze traditioneel een solidair ontbijt. Zondag is het opnieuw zover en kan je al voor de 25ste keer gaan ontbijten in zaal De Wara in Waardamme. De opbrengst gaat naar Broederlijk Delen. Eén van de projecten die 3WWR steunt is Ared in Kameroen. Ared wil aan straatkinderen in grote steden een schoolopleiding en daaraan gekoppeld ook kleinschalige tewerkstelling aanbieden.