25 jaar oude theaterzaal in De Valkaart wordt gerenoveerd: “Tot een zaal met schouwburgallures” Siebe De Voogt

02 maart 2020

09u16 0 Oostkamp De theaterzaal van De Valkaart in Oostkamp wordt in 2022 na 25 jaar gerenoveerd. De gemeente trekt 725.000 euro uit om de ruimte op te frissen en aan te passen aan de noden van de gebruikers en bezoekers. “Het wordt een theaterzaal met schouwburgallures op Oostkamps niveau", zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V).

Het gemeentebestuur trok in het meerjarenplan 2020-2025 voldoende budget uit om de theaterzaal van De Valkaart een grondige opknapbeurt te geven. De ruimte is intussen 25 jaar oud en dringend aan vernieuwing toe. Bij de renovatie wordt vooral gekeken naar het comfort van de bezoekers. “We willen de theaterzaal nog meer laten voldoen aan hun noden”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Een zaal die meegaat met haar tijd en een mooie, frisse look krijgt: dat is de vernieuwing waar we voor gaan. Het wordt een theaterzaal met schouwburgallures op Oostkamps niveau.”

De werken gaan normaal van start in januari 2022 en zullen duren tot 1 juli 2022. De vaste gebruikers van de theaterzaal en de culturele verenigingen werden op de hoogte gesteld. Wie de theaterzaal wil boeken in de periode van de werken, wordt aangeraden te kiezen voor de evenementenzaal in zaal Riderfort in Ruddervoorde. Meer info via mail op het adres vrijetijd@oostkamp.be of telefonisch via 050/81.99.00.

-