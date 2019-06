20 maanden cel voor inbraak en diefstal Fiat 500 Bart Boterman

21 juni 2019

11u40 0 Oostkamp Een man uit Oostkamp is bij verstek tot 20 maanden cel veroordeeld voor een inbraak in een woning en de diefstal van een Fiat 500 nadat hij er de sleutels vond. Beklaagde Björn K. (43) had verstek gelaten op zijn proces.

De feiten dateren van 25 maart 2018. De man was bij klaarlichte dag binnengebroken in een huis in de nabijheid van zijn woning in Oostkamp, maar werd gezien door de buren. Hij kende het slachtoffer. De man kon wat spullen mee grissen en vond ook de autosleutels, waarop hij met scheurende banden met de Fiat 500 vertrok. De wagen werd teruggevonden nabij de woning van zijn moeder. In het huis van de moeder had Björn K. de gestolen spullen, waaronder elektronica, verborgen. De man werd opgepakt en later vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Hij kwam echter niet opdagen op zijn proces en werd bij verstek tot 20 maanden cel veroordeeld.

Björn K. (43) was niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd al meerdere malen veroordeeld voor de politierechtbank en kreeg al eens 18 maanden celstraf met voorwaarden. Dat laatste zou al eens effectief kunnen worden, gezien hij de voorwaarden brak door de inbraak en autodiefstal.