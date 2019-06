15 maanden cel nadat politie Jumbo-zak met 300 gram cannabis vindt tussen rij bomen Bart Boterman

17 juni 2019

11u49 0 Oostkamp Een twintiger uit Oostkamp is veroordeeld tot 15 maanden cel voor bezit en gebruik van cannabis, nadat in de Warandestraat in Oostkamp een zak van de Nederlandse supermarktketen Jumbo werd gevonden tussen een rij bomen. In de zak stak 300 gram cannabis, 150 plastic zakjes en een precisieweegschaal. David T. werd eveneens vervolgd voor verkoop van drugs en het openbaar ministerie had 3 jaar cel gevorderd, maar David T. werd vrijgesproken voor verkoop.

Het was de vierde keer in vier jaar tijd dat de man voor de strafrechter moest verschijnen voor dealen van drugs op grote schaal. “Toevallig woont Thibo D. op enkele tientallen meters van de vindplaats. Hij werd in 2015 al twee keer veroordeeld voor drugshandel en kreeg daarbij 12 maanden cel. Hij bleef echter verder dealen en in 2016 kreeg hij nog eens 2 jaar cel. Uit de vorige dossiers bleek dat de beklaagde zijn drugs nooit thuis bewaarde om speurders te slim af te zijn bij een huiszoeking. Dit verklaart dus waarom hij de drugs tussen de bomen verstopte”, sprak de procureur tijdens het proces. Het labo vond een vingerafdruk van de man op de verpakking van de 150 plastic zakjes. Voor het openbaar ministerie was dat het bewijs dat de drugs aan hem toebehoorden.

“Het is erg aannemelijk dat de man naar Nederland rijdt om de drugs te gaan kopen, de supermarkt bezoekt en daarna de drugs in de zak van de supermarkt steekt. Net zoals in de voorgaande dossiers”, aldus de procureur. David T. gaf toe dat de drugs hem aan hem toebehoorden, maar ontkende de verkoop. “Als ik uit ging, nam ik telkens een nieuw zakje om wat van de cannabis mee te nemen. Mijn vader mocht dat niet weten, dus legde ik de zak tussen de bomen”, was de uitleg van de man. De procureur geloofde er weinig van, gezien de man tijdens het onderzoek bleef ontkennen dat hij de eigenaar van de zak was en tijdens het proces dat wél bekende. Toch vond de strafrechter niet genoeg elementen om hem te veroordelen voor verkoop. Hij kreeg 15 maanden cel voor bezit en gebruik van drugs en moet ook 8.000 euro boete - waarvan de helft met uitstel - betalen.