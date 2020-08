14 procent rijdt te snel bij snelheidscontroles politie Het Houtsche Siebe De Voogt

12 augustus 2020

18u36 0 Oostkamp De politiezone Het Houtsche (Oostkamp, Beernem en Zedelgem) heeft woensdag grote snelheidscontroles gehouden in haar zone. Veertien procent van de gecontroleerde bestuurders reed te snel.

In totaal werden in de loop van de dag 1.115 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 155 te snel reden. Langs de Knesselarestraat in Oedelem werden 53 overtredingen vastgesteld op 205 gecontroleerde wagens. In de Autobaan in Loppem reden dan weer 325 bestuurders voorbij de mobiele flitscamera, 62 van hen reden te snel. Tot slot controleerde de politie ook langs de Brugsestraat in Oostkamp. Daar werden 40 snelheidsovertreders betrapt op 585 gecontroleerde wagens.