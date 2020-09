13 procent van de bestuurders geflitst bij snelheidscontroles politie Het Houtsche Siebe De Voogt

15u38 0 Oostkamp Bij snelheidscontroles van de politie Het Houtsche is zaterdag 13 procent van de gecontroleerde bestuurders geflitst. 2 van hen moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren.

De controles vonden zaterdag in de loop van de dag plaats in Oedelem, Oostkamp en Loppem. In totaal kwamen 1.061 voertuigen voorbij aan de mobiele flitscamera. Daarvan reden er 135 te snel. In de Knesselarestraat in Oedelem werden 48 bestuurders geflitst op 274 gecontroleerde voertuigen. Langs de Brugsestraat in Oostkamp passeerden dan weer 556 bestuurders tijdens de controleactie. Van hen reden er 47 te snel. Tot slot zette de politie ook een controle op langs de Steenbrugsestraat in Loppem. Daar hadden 40 op 231 bestuurders een te zware voet.