105 jobs in gevaar bij BMT Aerospace: “Coronacrisis dwingt ons om moeilijke beslissingen te nemen” Siebe De Voogt

03 juni 2020

16u59 0 Oostkamp BMT Aerospace, dat wereldwijd tandwielen en mechanische componenten voor luchtvaarttoepassingen levert, heeft een reorganisatie aangekondigd. Verspreid over de drie vestigingen, waaronder één in Oostkamp, zitten 105 personeelsleden op de wip. “De coronacrisis dwingt ons om moeilijke beslissingen te nemen”, zegt CEO Benoit Reynders.

De coronacrisis heeft een enorme impact op de luchtvaartsector. Wereldwijd werd 80 procent van de commerciële vluchten geschrapt en dat heeft zo z'n gevolgen. De inkomsten van luchtvaartmaatschappijen daalden enorm, waardoor de vraag naar nieuwe vliegtuigen zo goed als verdwenen is. BMT Aerospace levert tandwielen en mechanische componenten voor de luchtvaartindustrie en spreekt zelf van “een ongeziene impact”. Volgens CEO Benoit Reynders zal het jaren duren alvorens de markt zich herstelt. “De maatregelen die we tot heden hebben doorgevoerd, waren duidelijk gericht om het bedrijf op korte termijn door deze crisis te leiden", zegt hij. “Nu we beter de langdurige impact kunnen inschatten, zijn we genoodzaakt om onze kostenstructuur op middellange termijn te herbekijken.”

105 jobs

De directie van BMT Aerospace, dat vestigingen heeft in Oostkamp, Roemenië en de VS, kan naar eigen zeggen niet anders dan de kostenstructuur in alle fabrieken en functies te herzien. “In onze fabriek in Roemenië is er momenteel een oefening aan de gang om de productiecapaciteit drastisch te verminderen en in lijn te stellen met de marktvraag. Ook in onze fabriek in België dalen onze productievolumes.” Volgens Reynders kan de reorganisatie verspreid over de drie vestigingen een impact hebben op 105 van de 641 jobs. Over de precieze gevolgen voor het personeel in de hoofdzetel in Oostkamp doet hij geen uitspraken. “We willen het overleg met onze werknemersvertegenwoordigers respecteren en geven geen verdere details over de impact van de voorgestelde reorganisatie op de specifieke locaties”, klinkt het.