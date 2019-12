’t Roodhof sluit volgende maand de deuren: personeel kan elders terecht Siebe De Voogt

18 december 2019

14u46 5 Oostkamp Het gekende feest- en seminariecentrum ’t Roodhof in Oostkamp houdt eind dit jaar op met bestaan. Na een discussie over de renovatie van de hoeve besliste maatwerkbedrijf Footstep het huurcontract op te zeggen. Het personeel kan op andere plaatsen terecht.

Het Brugse maatwerkbedrijf Footstep stapte ’t Roodhof in het jaar 2000 uit de grond langs de Nieuwburgstraat. Het sociale-economieproject bevatte zeventien hotelkamers, een restaurant en drie feest- en seminariezalen. Vijfentwintig mensen gingen in ’t Roodhof aan het werk. Allen hadden ze moeilijkheden om in het gewone arbeidscircuit aan de slag te gaan. ’t Roodhof oogstte de voorbije twintig jaar lof bij iedereen. In 2007 kreeg het zelfs bezoek van het huidige vorstenpaar Filip en Mathilde, toen nog prins en prinses.

Huurcontract stopgezet

Eind dit jaar moet ’t Roodhof echter noodgedwongen de deuren sluiten. De melkboerderij uit 1888 was volgens Footstep aan een renovatie toe, maar met de eigenaars kon daarover geen overeenkomst gevonden worden. Het maatwerkbedrijf besliste bijgevolg om het huurcontract stop te zetten. Voor de vijfentwintig werknemers werden alternatieven voorzien. “Begin dit jaar breidden we onze horeca-activiteiten uit met De Grote Wateringe in Damme”, zegt woordvoerster Nancy Suvée. “Het is een unieke locatie voor feesten, vergaderingen en overnachtingen.”

“Onze cateringactiviteiten geven we een extra boost vanuit een gloednieuwe keuken in Dreef ter Panne in Brugge. Vergaderlunches en recepties op locatie, al dan niet met bediening, worden uitgebreid en bovendien staat tegenover Dreef ter Panne Pand 9 in de steigers. De nieuwe zaal opent in april de deuren voor vergaderingen en feesten tot 350 personen. Footstep hoopt daarmee haar medewerkers verder een zinvolle tewerkstelling te bieden.” Op 5 januari wordt het laatste ontbijt geserveerd in ’t Roodhof. De eigenaars zijn intussen op zoek naar nieuwe huurders.