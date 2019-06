“Pascalleke” van FC De Kampioenen lokt 300 mensen naar Fijnbakkerij Lieven voor lancering Kampioenenbrood Siebe De Voogt

12u03 7 Oostkamp Danni Heylen, beter gekend als Pascalleke uit FC De Kampioenen, kwam zaterdagnamiddag handtekeningen uitdelen bij Fijnbakkerij Lieven in Oostkamp. De meet & greet kwam er naar aanleiding van de verkoop van het Kampioenenbrood. Een 300-tal mensen kwamen opdagen om hun favoriete Kampioen in levende lijve te ontmoeten.

Fijnbakkerij Lieven verkoopt voortaan Kampioenenbrood in haar vestigingen in Oostkamp, Veldegem, Uitkerke en Torhout: een lichtgrof meergranenbrood voor jong en oud. Om de lancering van het broodje te vieren, kreeg de bakkerij in de Sint-Michielsestraat een bekend gezicht over de vloer. Niemand minder dan Danni Heylen, Pascal uit de tv-reeks FC De Kampioenen, kwam zaterdagnamiddag anderhalf uur lang handtekening uitdelen. Voor de jongsten was een springkasteel en grime voorzien. “Het werd een enorm succes”, zegt zaakvoerster Evelien Markey. “Anderhalf uur lang stonden telkens 20 à 25 mensen aan te schuiven. Meestal ging het om gezinnen met kinderen. Ik schat dat we met onze actie in totaal zo’n 300 aanwezigen lokten. Ook het weer was ons gunstig gezind.” Het bezoek van Pascalleke was een prijs die één van de bloemleveranciers van Fijnbakkerij Lieven had uitgeschreven. “Eén van de voorwaarden van de wedstrijd was dat we het Kampioenenbrood in de winkel moesten aanbieden”, vertelt Evelien. “We verkochten ook voor één dag een speciale chocoladecake in het thema van FC De Kampioenen. Die viel erg in de smaak. Het werd voor ons een gezellige, rustige namiddag. Zeker voor herhaling vatbaar!”