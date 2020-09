“Papa is mama aan het verkrachten”: 12-jarige jongen belt zelf politie op in verkrachtingszaak Siebe De Voogt

14 september 2020

14u30 0 Oostkamp Een 31-jarige man uit Oostkamp riskeert 40 maanden cel voor de verkrachting van zijn eigen partner en herhaaldelijk partnergeweld. Het was de 12-jarige zoon van M.T. die vorig jaar zélf de politie belde om te melden dat papa mama aan het verkrachten was.

De politie Blankenberge/Zuienkerke ontving op 26 augustus vorig jaar een wel erg opmerkelijk telefoontje. Een 12-jarige jongen riep in paniek hun hulp in. “Papa is mama aan het verkrachten", meldde hij aan de dispatch. Het kind had op vraag van z’n moeder de politie opgebeld. Bij hun aankomst aan de toenmalige woning van het gezin in Zuienkerke raakten de agenten aanvankelijk niet binnen. Ze trapten de voordeur in, waarop het slachtoffer gewikkeld in een deken de trap afkwam. De vrouw was angstig en had verschillende blauwe plekken.

Kinderen geplaatst

Kort na aankomst van de politie kwam haar partner de trap afgestormd. De vrouw ontkende aanvankelijk dat haar iets overkomen was, maar toen de agenten haar apart namen vertelde ze toch het hele verhaal. Haar partner had haar naar eigen zeggen geslagen en verkracht. M.T. werd meegenomen door de politie en aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij zou uiteindelijk twee maanden in voorhechtenis zitten. Het koppel was al geen onbekende meer voor de politie. Die hadden al meermaals moeten tussenkomen op hun adres. Ook na zijn vrijlating uit de gevangenis zou M.T. nog klappen hebben uitgedeeld aan z'n partner. Beiden kampen met een alcoholprobleem. Hun twee kinderen werden na de feiten dan ook geplaatst door de jeugdrechter.

Het parket vorderde maandagmorgen 40 maanden cel voor M.T. De verdediging vroeg de vrijspraak voor de verkrachting. Meester Joris Van Maele benadrukte dat de vrouw geen medische vaststellingen wilde laten doen. De beklaagde zelf beweerde dat de seks met wederzijdse toestemming gebeurde. Na de vrijpartij zou een discussie over geld compleet uit de hand gelopen zijn. “Mijn eigen vrouw heeft m’n zoon aangezet om mij in het zak te zetten", stelde hij tijdens de zitting. De man hoopt weg te komen met een straf met uitstel, al dan niet gekoppeld aan voorwaarden. Vonnis op 12 oktober.