“Magie rond Zwarte Piet mag niet verdwijnen”: hulpsint reageert misnoegd op verbod van Facebook en Instagram Siebe De Voogt

12 augustus 2020

12u49 0 Oostkamp Dinsdag raakte bekend dat Facebook en Instagram voortaan foto’s, tekeningen en filmpjes van Zwarte Piet verbieden. Het verbod zorgt her en der voor verontwaardigde reacties, niet in het minst bij Oostkampenaar Koen Hallaert (47). Hij neemt al 25 jaar de rol van hulpsint op zich. “Als dit zo verder gaat, dreigt de hele magie rond Zwarte Piet te verdwijnen”, reageert Koen.

Koen Hallaert weet waarover hij spreekt. De leerkracht uit Oostkamp is al 25 jaar lang hulpsint en trekt eind november en begin december jaarlijks rond in de regio om de kinderen te verblijden met cadeautjes. Steevast is Koen vergezeld van enkele Zwarte Pieten. “Zij horen er gewoon bij", vertelt de man. “Bij ons krijgt Zwarte Piet een evenwaardige rol. Hij zorgt voor de grappige noot en is de manager van de speelgoedfabriek. We hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan.”

Schoorsteen

Het verbod van Facebook en Instagram om nog langer foto’s of filmpjes van Zwarte Piet online te zetten, gaat voor Koen een brug te ver. “Eerder mengde Europa zich in het debat en nu volgen Facebook en Instagram", zucht hij. “De magie rond Zwarte Piet dreigt volledig te verdwijnen. Het verhaal rond Zwarte Piet en Sinterklaas gaat om een kinderfeest, maar wordt door volwassenen volledig uit z'n context getrokken. De essentie wordt compleet vergeten. Zwarte Piet is zwart door de schoorsteen en is er voor alles en iedereen! Dat is waar het om draait. Vijf jaar geleden ging ik samen met enkele Zwarte Pieten langs in het vluchtelingencentrum in Sijsele. Niemand maakte daar problemen van. Integendeel, de kinderen en hun ouders spraken van een prachtige dag.”

Koen is dan ook van plan om voet bij stuk te houden. “Ik blijft met Zwarte Pieten werken", verzekert hij. “De mensen vragen er zelf ook om. Een Roetpiet zorgt trouwens voor praktische problemen inzake herkenbaarheid. Nee, wij blijven op een respectvolle manier werken met Zwarte Pieten. Deze hele kwestie heeft bovendien niets te maken met racisme. Het werkt het net in de hand.”