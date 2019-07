#8020: gemeente lanceert Facebookpagina van en voor inwoners Siebe De Voogt

08 juli 2019

12u49 2 Oostkamp De gemeente Oostkamp blijft het samenhorigheidsgevoel onder haar inwoners stimuleren. Tijdens het jaarlijkse ontbijt in het Beukenpark werden een nieuw logo én Facebookpagina gelanceerd: #8020.

De gemeente verzamelde in het kader van het project Oostkamp 2030 ideeën om Oostkamp klaar te maken voor de toekomst. Uit de bevragingen bleek dat onder de inwoners de vraag leefde naar meer verbinding, toegankelijkheid en betrokkenheid. Om hen tegemoet te komen lanceert de gemeente nu een Facebookgroep voor en door Oostkampenaars. Onder het label #8020 kunnen zij vrijwilligersinitiatieven in de kijker zetten, mooie plekjes in Oostkamp en boeiende activiteiten.

“Via Oostkamp 2030 bleek er een nood te bestaan om op een positieve manier contacten te leggen, mensen te verbinden en initiatieven te kunnen delen op het grondgebied van Oostkamp”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Dat geldt niet alleen voor de inwoners, maar ook voor iedereen die hier komt werken, sporten en ontspannen. We kozen bewust voor “8020”, omdat iedereen zich zou kunnen identificeren met het logo.” Iedereen die een workshop, rommelmarkt kermis of andere activiteit organiseert, kan dit voortaan posten in de Facebookgroep en het logo vermelden op hun affiche. Meer info op www.oostkamp.be.