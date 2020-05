#8020-babbelbank moet Oostkampse zomer opfleuren Siebe De Voogt

27 mei 2020

16u24 0 Oostkamp Veel Oostkampenaars zullen de zomer door de coronacrisis thuis doorbrengen. Om hun vakantie wat op te fleuren, bedacht de gemeente een leuk concept: de #8020-babbelbank.

Het initiatief werd ontworpen naar analogie van de twee babbelbanken die vorige zomer al op de Zorgsite Ter Luchte in Ruddervoorde stonden. Medewerkers van de gemeente maakten voor de komende zomervakantie een exemplaar met oude stembussen. In de #8020-babbelbank is een opbergruimte voorzien met plaats voor onder andere een gastenboek. Op de bank moeten spontane ontmoetingen ontstaan en gesprekken tussen jong en oud.

De #8020-babbelbank wordt in juli en augustus elke week verplaatst naar een andere locatie. Wie als eerste een foto van zichzelf post op de bank via de Facebookpagina #8020, ontvangt een leuke attentie.