Zware klap op Wettersesteenweg: ouder koppel ongedeerd Didier Verbaere - KM

10 november 2019

10u13 0 Oosterzele Bij een zwaar verkeersongeval op de Wettersesteenweg zondagochtend in Oosterzele raakte één bestuurder lichtgewond. Een ouder koppel kwam ongeschonden uit hun wagen die op zijn flank belandde.

Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur op de Wettersesteenweg, de N42, ter hoogte van Gijzenzele. Een ouder koppel reed er in de richting van Oosterzele toen hun Opel in de flank werd geraakt door een Audi A3. Door de aanrijding brak het achterwiel van de Opel af en ging de wagen aan het slingeren. De auto belandde enkele tientallen meters verder op zijn flank tegen de vangrail. Het koppel kwam er met de schrik vanaf maar werd na de vaststellingen voor een controle naar het ziekenhuis gebracht. De Audi kwam in een veld terecht en de chauffeur moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van de aanrijding wordt nog onderzocht.