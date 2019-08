Zomerfeest in Landskouter Didier Verbaere

09 augustus 2019

13u26 1 Oosterzele In Landskouter kan je zaterdag terecht voor het Zomerfeest Landskouter-Gijzenzele op het terrein van Loonwerken De Clercq in de Sint-Lievensstraat.

Het jaarlijkse zomerfeest is een familiedag met reuze barbecue, gevolgd door een live show van Les Folles de Gand en aansluitend een foute party. Les Folles de Gand is de bekendste travestiegroep van het land. Reeds 21 jaar weten zij het publiek te verrassen met een wervelende show vol glitter, glamour en humor in een show met klassiekers en meezingers. Om 17.30 uur start de barbecue. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar via 0477/43.53.25.