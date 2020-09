Zesde leerjaren leren waar dode hoek van vrachtwagen zit en mogen kind redden in rookmobiel Didier Verbaere

22 september 2020

10u53 0 Scheldewindeke Alle leerlingen van de zesde leerjaren van de Oosterzeelse scholen kregen maandag en dinsdag een initiatie rond veilig verkeer en de dode hoek van een vrachtwagen. Ze mochten ook binnenlopen in een rookmobiel van de Brandweerzone Centrum.

Na een theoretisch gedeelte met een filmpje en een aansluitende vragenlijst konden de leerlingen hun kennis aan de praktijk toetsen. Op het marktplein van Scheldewindeke werd een vrachtwagen geparkeerd en zorgden brandweermannen voor lessen rond branddetectie. De kinderen konden er in een rookmobiel ondervinden hoe het voelt om in een kamer vol rook je weg naar buiten te banen en een kind te redden.

“We zetten volop in op de fietser en dergelijke professionele sensibiliseringscampagnes zijn van een grote educatieve waarde om als jonge fietser op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer”, zegt schepen Christ Meuleman (CD&V). De lessen kaderen in de week van de mobiliteit en werden georganiseerd in samenwerking met Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) en Brandweerzone Centrum.