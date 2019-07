Wonderland tovert Moortsele drie weekends lang om tot het Watou van Oosterzele Didier Verbaere

18 juli 2019

15u16 0 Oosterzele Drie weekends lang wordt Moortsele omgevormd tot kunstdorp Wonderland in Oosterzele. Tijdens het zomerse kunstenfestival kan je een route volgen waarop 40 lokale, nationale en internationale kunstenaars hun werk tonen. Er zijn ook heel wat workshops in de gemeente.

De diensten Cultuur en Toerisme kondigen Wonderland in de gemeente aan met raamstickers op de vitrines van de lokale middenstanders. Die werden tijdens het afgelopen schooljaar ontworpen door kinderen van de Oosterzeelse scholen. “We lieten de kinderen hun fantasieën tekenen op tablets en willen de wereld tonen door de ogen van een kind. Een perspectief dat heel veel volwassenen missen”, zegt illustrator Isabel Boutens die het project leidde.

Wonderland

In de weekends van 18 en 25 augustus en van 1 september is er het kunstenfestival Wonderland in Moortsele. Curator Veerle Michiels, die zelf in Moortsele woont, selecteerde 40 kunstenaars die op 15 unieke locaties aan het werk gaan of hun werken tonen. Daarnaast zijn er een aantal workshops met nieuwe technologieën en technieken zoals laser en vinylcutting, Virtual Reality en Stop-Motion. Dit weekend is er ondermeer een workshop keramiek voor kinderen.

“We hebben een mooie wandel- en fietsroute van zo’n 8 kilometer uitgestippeld langs 15 unieke locaties. Internationale en Belgische hedendaagse kunstenaars tonen er een veelzijdig beeld van de wereld van het kind met een knipoog naar alice in Wonderland. Aan de hand van schilderijen, foto’s, collages en sculpturen, video, installaties en performances schetsen ze de wondere wereld van het kind. Zo is er het werk van de gerenommeerde kunstenaar Pascale Marthine Tayou die kinderen uit Kameroen fotografeerde met carnavalsmaskers uit een plaatselijk winkeltje in Oosterzele”, zegt Veerle Michiels. “Sommige kunstenaars gaan in dialoog met het publiek, andere weken zijn statisch. Er zijn ook nooit eerder vertoonde werken uit private collecties, videovoorstellingen in de kerk en bij mensen thuis”.

Wonderland is een vervolg op de succesvolle editie van de kunstenroute die vorige zomer twee weekends te bezoeken was. “Toen namen er zo’n duizend mensen deel. Voor deze editie kregen we ook 12.000 euro subsidies van de Vlaamse overheid en is er opnieuw samenwerking met Vtb Kultuur en helpt ook het Davidsfonds mee”, zegt een trotse schepen Orville Cottenie (N-VA). Het volledige programma en de data en locaties van de workshops vind je op de Facebookpagina van Wonderland.