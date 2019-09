Wie wint de Veggie Nobelprei(s) 2019? Didier Verbaere

10 september 2019

15u05 1 Oosterzele Etisch Vegetarisch Alternatief (EVA) Oosterzele gaat op zoek naar een opvolger voor de Scouts St. Kristoffel uit Scheldewindeke die vorig jaar de Nobelprei(s) in de wacht sleepte. Het publiek kan meestemmen.

EVA rijkt jaarlijks de Nobelprei uit aan een inwoner of Oosterzeelse organisatie die een opmerkelijke veggie bijdrage leverde tot een meer gezonde, milieu- en diervriendelijke samenleving. Scouts St. Kristoffel uit Scheldewindeke sleepte in 2018 de prijs in de wacht omdat ze veggie kookworkshops voor welpen en wolven organiseerden, een Donderdag Veggiedag op kamp hielden en steeds een volwaardig veggie alternatief voorzien bij elke maaltijd of barbecue.

Uit de longlist koos de jury van EVA Oosterzele dit jaar een aantal genomineerden. De bibliotheek van Oosterzele kan naar de prei(s) dingen omdat de collectie veggie en vegan kookboeken gestaag groeit, ze boeiende lezingen organiseren over plantaardige voeding, dierenrechten- en klimaatgerelateerde items en omdat ze leuke, informatieve veggie kinderverhalen aanbieden.

Daarnaast werd ook de Leefschool genomineerd. Deze lagere school in hartje Oosterzele zet de voordelen van plantaardige voeding in de verf door de kaart van Donderdag Veggiedag te trekken: elke donderdag worden enkel veggie maaltijden geserveerd. De Leefschool koos resoluut voor traiteur Agape die momenteel een uitgebreid veggie bijscholingstraject doorloopt.

Ook Vers en Veggie/Fresh&Veggie uit Balegem staat op de schortlist. Al meer dan 15 jaar bereidt het team lekkere plantaardige gerechten en spreads waarbij ze focussen op een duurzame bereidingswijze.

Stemmen kan tot vrijdagavond 28 september om 20 uur via https://gratispoll.be/poll/san43w/. Nieuw dit jaar is dat je na de uitreiking van de Nobelprei kan genieten van een heerlijk plantaardig etentje (hoofd- en nagerecht) door kok aan huis Tine Tomme van de Avalonhoeve. Voor het etentje dien je wel apart in te schrijven voor 23 september door te mailen naar oosterzele@evavzw.be