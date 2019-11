Week van de Smaak met extra aandacht voor lokale producten Didier Verbaere

16 november 2019

12u10 0 Oosterzele Op de opening van de Week van de Smaak in Oosterzele lanceerde Schepen voor Toerisme en Lokale Economie Orville Cottenie een nieuw project rond lokale producten en om streek- en hoeveproducten beter in de markt te zetten. Van elk product werd een infofiche gemaakt dat in een handig mapje is opgeborgen.

Deze mapjes zullen vanaf december beschikbaar zijn het toeristisch Infopunt in de bibliotheek, bij een aantal lokale producenten en in de logies van Oosterzele. Ook nieuwe inwoners krijgen er eentje op het jaarlijkse onthaalmoment.

“In het voorjaar plannen we een Korte Keten markt om alle lokale producenten nog meer te ondersteunen. De gemeente wil ook haar eigen inwoners informeren van eventueel nieuwe producenten en plant daarom een jaarlijkse fietstocht langs de lokale producenten en logies. De Molenroute, een nieuwe wandelroute van 15 km langs de molens in Balegem is zo goed als klaar”, somt schepen Cottenie een aantal initiatieven op.

“En samen met de dienst Infrastructuur van de gemeente en de werkgroep Trage Wegen maken we een Trage Wegenkaart tegen eind januari 2020. Ook de fietsroute langs het lokale erfgoed is herwerkt op vraag van de Kulturele Kring Land van Rode. In maart start de gemeente ook met fietsverhuur in samenwerking met de 2 lokale fietsenwinkels Fietsen Stefaan in Balegem en Hofman Tweewieler speciaalzaak en de Stokerij waar de fietsen zullen af te halen zijn”, besluit de schepen.

In Oosterzele zijn er momenteel 15 streekproducenten actief. Dit zijn Stokerij Van Damme met diverse graanjenevers en advocaat, Ginstberg met naast water uit de Ginstbergbron, ook limonades en cola, Klavertroef - de biologische geitenboerderij met artisanale bereiding van geitenkaas, geitenyoghurt, vlaai en rijstpap op grootmoeders wijze, De Gijzelse Microbrouwerij met 3 lokale bieren, Bioboerderij Blauw Kasteel met biologisch geteelde (vergeten) groenten, kleinfruit, kruiden, appelen, peren en vlees van het schapenras Ardense Voskoppen, De Vierhoekhoeve met artisanaal gemaakt ijs, ijstaart, zuiveldesserts, confituren en kazen, Wijndomein Pres De Gand met witte en rode wijn, rosé en schuimwijn, Rerum Natura met biologisch geteelte groenten, fruit en kruiden, honing van de imkers Maurice De Waele, Ivan De Grave en Philippe De Landsheere, Seizoensgroenten en groenteplanten Van Huffel, Biomeel van de Klepmolen, Grondwitloof Van Wijnsberge, en Ecologische groenten Koen en Inge Verbeke.

In de bibliotheek staat een vitrinekast met alle lokale producten en alle bijhorende info. Alle toeristische info vind je nu op de nieuwe website https://oosterzele.bibliotheek.be/toerisme