Vzw Help Brandwondenkids geeft tips aan kinderen De Wegwijzer

Didier Verbaere

17 februari 2020

14u57 1 Oosterzele Vrijwilligers van de Vzw Help Brandwonden Kids gaven maandag de hele dag uitleg, preventie- en praktische tips bij brandwonden op de Vrije Basisschool De Wegwijzer in Balegem. Ze hadden ook een ‘rookkamer’ mee. De Vzw kwam naar de school als dank voor het geld dat Robbe Mels uit het 3de leerjaar reeds twee jaar inzamelt tijdens De Warmste Week.

Twee jaar geleden wou ook Robbe zijn steentje bijdragen aan De Warmste Week. Hij zocht een goed doel dat zich richt op kinderen en kwam uit bij de Vzw Brandwonden Kids. Zij zetten zich in voor ouders en kinderen die zwaar verbrand raakten. Wekenlang kwam Robbe door weer en wind in korte broek naar school om geld in te zamelen. Ook vorig jaar herhaalde hij zijn actie en zamelde opnieuw 700 euro in voor de Vzw.

Bestuurslid Leo Van Hemel en secretaris Marc Lodewijckx, vrijwilligers van de Vzw Brandwonden Kids, gaven maandag een hele dag uitleg en preventieve tips om brandwonden te vermijden. En praktische tips wat te doen bij brandwonden. “Eerst water, de rest komt later”, wisten de kinderen. Ze mochten ook aan den lijve ondervinden hoe moeilijk het is om je te oriënteren in rook in een speciale ‘rookkamer’ op de speelplaats.