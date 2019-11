Voetbalwedstrijd gestaakt na racistische spreekkoren thuispubliek Didier Verbaere

25 november 2019

12u04 0 Oosterzele De voetbalwedstrijd tussen FC Smetlede en FCE Moortsele in 3de provinciale B werd zondag vroegtijdig gestaakt na racistische opmerkingen van het thuispubliek tegen Attilay Emeksiz, een speler van Turkse origine.

De speler was de verwijten spuugzat en stapte tien minuten voor affluiten naar de kleedkamer waarop de scheidsrechter besliste om de match definitief af te fluiten wegens racistische spreekkoren. De speler kreeg onder meer FC Taliban naar het hoofd geslingerd telkens hij een bal raakte.

“We merkten op dat gedurende de tweede periode de spreekkoren en verwijten van het thuispubliek scherper en scherper werden, op het gênante toe. Tien minuten voor het einde werd het echter ontoelaatbaar. Toen onze speler het verwijt van onder andere ‘FC Taliban’ herhaaldelijk naar het hoofd geslingerd kreeg, liep diens emmer over en staakte hij de wedstrijd. De spelleider had de opmerkingen ook opgevangen en staakte meer dan terecht de wedstrijd. Onze speler Emeksiz was compleet onder de indruk van de ontoelaatbare uitspattingen van het publiek en kon niet meer verder. Onze ploeg besliste de speler te ondersteunen en weigerde de wedstrijd uit te spelen”, meldt Nico Gevaert van de club uit Oosterzele.

De club vraagt een krachtige veroordeling van het racisme

“De Pro League en bij uitbreiding de Koninklijke Belgische Voetbalbond, UEFA, FIFA en alle andere voetbalorganisaties verspreidden net dit weekend heel sterke en knappe boodschappen. De Pro League verzond deze week naar alle eersteklassers een sterke boodschap en oproep tot nultolerantie. Het voetbal is voor iedereen, racisme is ontoelaatbaar. Het is tijd om de daad bij het woord te voeren. Iedereen moet zich actief engageren om dit soort problematiek uit alle stadions te weren. Deze hebben helemaal geen plaats op en naast de voetbalvelden, op welk niveau dan ook. Daarom willen we, als amateurclub, de voetbalbond oproepen om een duidelijke reactie te tonen. We leven in de 21ste eeuw, racistische uitspraken zijn helemaal ontoelaatbaar. Daarom en enkel daarom beslisten we de wedstrijd niet uit te spelen. Dit mag niet naar de achtergrond verdwijnen.”